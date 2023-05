Tunnel Léonard fermé, parcours fermé aux automobilistes dès 8h30… : voici les perturbations attendues ce dimanche pour les 20 km de Bruxelles

©IPM Graphics

Tous ces axes seront fermés dès 8h30 du matin, avec une réouverture progressive. Vers 16h, l’entièreté des voiries devrait être rouverte. En outre, le stationnement sera interdit sur les axes du parcours. “Tout véhicule en infraction sera dépanné.”

Hasard de calendrier dont les organisateurs et participants se seraient bien passés : le tunnel du Ring du carrefour Léonard sera fermé durant toute la journée, et ce dans les deux sens en raison de la rénovation de l’infrastructure. “Il est conseillé aux automobilistes d’éviter le Ring Est de Bruxelles et la zone du carrefour Léonard”, indique l’organisation, qui conseille d’emprunter les transports en commun.

Le réseau de la Stib sera renforcé, mais pas gratuit. Le “rêve” de gratuité des organisateurs n’a en effet pas été concrétisé par la Stib. La porte-parole de la société indique que la gratuité n’est en effet accordée que pour quelques rares événements (Fête nationale, journée sans voiture et Nouvel An) grâce à un soutien des autortiés. La gratuité lors des concerts est en réalité “subventionnée” par les organisateurs.

Notons que les lignes de trams 7, 8, 81, 92 et 93 seront partiellement interrompues, ainsi que de nombreuses lignes de bus et plusieurs accès aux stations de métro seront fermés.