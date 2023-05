À lire aussi

Au pied de deux projets Citygate 1 – “Kuborn” au nord et “Marchandise” au sud -, la place est appelée à devenir l’entrée du futur parc de cette Petite-Île qui rejoindra la digue du canal via la rue des Goujons.

Nouvelle place des Goujons à Anderlecht : Beliris veut supprimer 22 places de parking et créer une plaine de jeux verdurisée ©D.R.

À ce titre, Beliris compte limiter l’accès des voitures, végétaliser l’espace et le rendre plus accessible à la mobilité douce. Pour ce faire, la rue des Goujons sera coupée en deux pour les voitures. Il ne sera plus possible de passer d’est en ouest à ce niveau.

Nouvelle place des Goujons à Anderlecht : Beliris veut supprimer 22 places de parking et créer une plaine de jeux verdurisée ©D.R.

Le passage entre la rue Dr Kuborn et la rue des Goujons à l’est de la place sera toujours possible le long du futur petit parc mais uniquement vers le nord. C’est d’ailleurs déjà le cas aujourd’hui puisque la rue Dr Kuborn est à sens unique dans ce même sens. Contrairement à aujourd’hui par contre, une seule des deux voûtes du pont ferroviaire sera réservée aux voitures. L’autre sera exclusivement utilisée par les piétons, cyclistes ou autres trottinettistes. Et puisque la future place coupera la rue des Goujons pour les voitures, ceux qui viennent de l’ouest du pont ne pourront qu’emprunter la rue Prévinaire qui rejoint la rue des bassins.

Avec ce plan, Beliris libère de l’espace asphalté. Les plans rognent aussi sur le stationnement. Aujourd’hui 24 places se trouvent officiellement dans le périmètre. Il en restera deux si le programme de Beliris est validé. En lieu et place, les plans prévoient des îlots végétalisés et une aire de jeux pour enfants. Si le permis est accordé, les travaux pourraient commencer dès la fin du projet City Gate I Marchandise prévue vers avril 2024.

Beliris dévoile le futur visage du quai Biestebroeck à Anderlecht : deux nouveaux espaces publics, une rue cyclable et 45 places supprimées ©D.R.