Réduction du nombre de trottinettes à 8000 contre 21000 actuellement à Bruxelles, les opérateurs réagissent : "c'est trop peu"

Aujourd’hui estimé à 21000, le nombre de trottinettes sera limité à 8000 dès 2024 en Région bruxelloise. L’appel d’offres 2024-2027 ne prévoit en effet plus que deux opérateurs de 4000 engins. Dans le jeune secteur de la micromobilité, la nouvelle a fait l’effet d’une bombe. La plupart des opérateurs contactés reconnaissent que la situation actuelle d’hyper-concurrence à huit acteurs (Dott, Bolt, Voi, Pony, Tier, Lime, Poppy et Gliize) n’est pas tenable. “Actuellement Bruxelles est une des villes les moins régulées d’Europe de l’Ouest et nous sommes convaincus que limiter le nombre d’opérateurs et de véhicules en circulation permettrait d’offrir un service de trottinettes électriques en libre-service mieux intégré dans l’espace public”, note Lime.

Mais la restriction à 8000 engins est pour certains gros acteurs jugée trop restrictive. “C’est peu, surtout s’il faut couvrir toute la région. On a envie bien sûr d’être présent partout, mais il faut garantir une certaine densité”, nous explique Yessin Attache de chez Voi, qui préférerait trois opérateurs et 12000 véhicules. La société suédoise craint notamment des problèmes de disponibilité pour les zones excentrées, justement moins desservies par les transports publics. Avis partagé notamment chez Bolt. « Le but des trottinettes est de remplacer les voitures individuelles à un prix démocratique. Avec 8000, on ne va pas atteindre cet objectif », commente Alexis Hiernaux, qui évoque le chiffre de 15000 et avertit sur les potentiels effets pernicieux d’un duopole. “Plus il y a d’opérateurs, plus ils doivent se démarquer en proposant le meilleur service.”

Autre inquiétude : le timing. Quelques mois pour monter un dossier, atteindre les 4000 engins pour ceux qui ne les ont pas… ou abandonner totalement Bruxelles pour les candidats malheureux. “Les délais sont un peu courts”, glisse Poppy. Chez Voi, on craint les dégâts sociaux. “On a 30 employés”, rappelle la société. Idem chez Dott, qui a déjà indiqué vouloir, en cas de sélection, élaborer un plan social pour les employés d’autres firmes.

”Les drop-zones, c’est l’avenir”

Parmi les nouveautés de cette nouvelle version de l’arrêté du gouvernement Vervoort, on retrouve la génération des drop-zones. Actuellement, seules quelques communes imposent ces emplacements. Cette généralisation est quant à elle accueillie très positivement dans le secteur pour sa clarté. “Les drop-zones, c’est l’avenir”, applaudit Marien Jomier de chez Dott.

Rappelons que tous les acteurs présents à Bruxelles ne jouent pas dans la même catégorie. Dott, Bolt, Tier, Lime et Voi sont des sociétés internationales, actives dans plusieurs pays, avec une grande logistique. Contrairement à Poppy et Gliize. Chez le Petit Poucet du secteur, Gliize, arrivé le mois dernier avec un millier de trottinettes, on espère qu’une chance sera laissée aux “petits opérateurs” et aux structures locales. Chez Poppy également. La filiale de D’Ieteren, connue pour ses voitures partagées, exploite pour rappel 1500 trottinettes. Son directeur regrette que le critère local et l’intégration de l’application dans un système plus vaste de multimodalité ne soient pas pris en compte.

Mais, outre les réserves, le ton dans le secteur est aujourd’hui à l’acceptation et à la préparation de l’appel d’offres. “Ce n’est plus le moment de se battre”, commente-t-on chez Dott. Car le temps presse, et d’ici quelques mois, seuls deux des huit acteurs pourront encore opérer sur le sol bruxellois.