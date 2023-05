Il y a plusieurs explications à ces nombreux ralentissements. Tout d’abord, un accident est survenu sur le ring de Bruxelles vers 7h, à hauteur de Groenendael et en direction de Léonard. Cela a provoqué de nombreux retards, y compris sur l’axe E19/R0 vers Grand-Bigard, axe vers lequel les automobilistes étaient redirigés.

Le centre de Bruxelles n’est lui non plus pas épargné. En cause, une manifestation des chauffeurs LVC (location de véhicule avec chauffeur) devant le siège de la plateforme Uber. Le boulevard Louis Schmidt est ainsi bloqué en direction de Montgomery depuis 8h00 mardi. Ces derniers demandent de meilleures conditions de travail et dénoncent plusieurs problèmes rencontrés dans leur collaboration avec la plateforme.

Le boulevard Louis Schmidt est ainsi fermé en direction de Montgomery, entre la chaussée de Wavre et la rue Cardinal Lavigerie. Des embarras de circulation sont à prévoir jusqu’en fin d’avant-midi à Etterbeek. Pour rejoindre Montgomery depuis la E411, Bruxelles Mobilité recommande dès lors de sortir à Herrmann-Debroux et d’emprunter le boulevard du Souverain ainsi que l’avenue de Tervueren.

Plus de septante véhicules étaient déjà sur place aux alentours de 09h30 pour participer au blocage. Quelque 150 chauffeurs sont attendus au total.

La RTBF précise qu’un accident est également survenu vers 7h15 sur l’E42/E19 à hauteur de Houdeng (km42.5), en direction de Mons. Cela a provoqué au moins 7 km de files depuis Manage.

Toujours selon le média public, à 9h40, les kilomètres de bouchons cumulés sur l’ensemble de la Belgique repassaient en dessous de la barre des 200 km.