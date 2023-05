Hypothétique abandon de l’extension nord du métro 3 : l’exploitation de la demi-ligne Forest-Bruxelles Nord n’est pas viable à long terme selon la Stib

En commission mobilité ce mardi, les verts ont une nouvelle fois exprimé leurs réticences. “Aujourd’hui, la Région bruxelloise n’a pas suffisamment d’argent pour financer ce métro”, a notamment déclaré Ingrid Parmentier, qui demande de réfléchir aux “alternatives” au métro.

Le projet de métro 3 est pour rappel scindé en deux parties : le tronçon Sud (Forest-Bruxelles Nord) est déjà en construction, et le tronçon Nord (Bruxelles Nord- Evere) n’est qu’au stade de l’étude. Un hypothétique abandon de l’extension vers Schaerbeek – qui pour l’instant n’est demandé que par certains écologistes – impliquerait donc l’exploitation d’une “demi-ligne” de métro entre Forest et la gare du Nord.

À lire aussi

Une solution qui ne peut être viable sur le long terme, a commenté Brieuc de Meeûs, interpellé ce mardi par La Dernière Heure lors de la conférence de presse sur le rapport d’activité de la Stib. “On peut le faire pendant un moment limité.” En cause : l’absence de dépôt à Bruxelles-Nord, nécessaire pour le stockage et la réparation des véhicules. Vu la taille requise, l’implémentation d’un dépôt à la gare de Bruxelles-Nord paraît, aux yeux de la Stib, particulièrement malaisée.

Pour rappel, cette phase d’exploitation partielle a été prévue de longue date, mais uniquement en tant que solution temporaire, en raison de la scission du chantier en deux tronçons et donc deux temporalités. Cette mise en service d’une demi-ligne sera en effet rendue possible grâce aux travaux d’arrière-gare, en cours à Bruxelles Nord. “En attendant le nouveau dépôt métro automatique prévu à Haren pour l’exploitation de la ligne métro complète entre Bordet et Albert, l’exploitation se fera d’abord sur le premier tronçon entre Nord et Albert avec des rames de métro venant du dépôt de Brel par la ligne 2/6, via le raccordement avec la ligne 3 à Porte de Hal. C’est une situation suboptimale au niveau de l’exploitation, de la maintenance et du remisage. Des solutions de remisage provisoires aux terminus et dans un garage dans l’ancien tunnel Lemonnier ne peuvent que pallier temporairement quelques effets de ces contraintes”, a ajouté la ministre Van den Brandt (Groen) en commission ce mardi.

À lire aussi

Actuellement, 158 millions ont déjà été dépensés pour le tronçon Sud du métro 3 déjà en chantier, et 83 millions pour le tronçon Nord à l’étude. Face aux devis salés du tronçon Nord 2,5 fois plus élevés que prévu, aucune décision n’a encore été prise par le gouvernement Vervoort. “Nous sommes bien conscients que ces montants sont très probablement exagérés et qu’il s’agit de la part des soumissionnaires d’une posture de négociation”, a indiqué ce mardi Van den Brandt, qui a assuré vouloir respecter l’accord de majorité, prévoyant pour rappel de “concrétiser” le métro Nord.

Il a été demandé à Beliris d’analyser les offres reçues – ce qui, selon la Stib, peut prendre plusieurs mois – et un appel a été lancé au fédéral pour davantage de soutien.