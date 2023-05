Trois mois après l’annonce du possible démontage du Palais du Midi, le quartier toujours dans l’anxiété : “cette incertitude est la pire des choses”

À lire aussi

”Personne ne sait ce qu’il va se passer : rester dans le Palais, partir… On est des marionnettes et on attend. Cette incertitude est la pire des choses”, déplore Ayoub dont le père gère depuis vingt ans un commerce de tissus. “Si on nous chasse, c’est la catastrophe”, redoute le libraire Ahmed, “le plus ancien occupant” du Palais, sur place depuis les années 80. “Si on nous déplace dans des conteneurs, on veut en tout cas rester dans le quartier car les clients ont leurs habitudes.”

Ahmed, "le plus ancien occupant" du Palais. ©D.R.

Dans le “Stalingrad Village” justement, nom donné aux conteneurs commerciaux installés à côté de la place Rouppe, le ton est agacé. “Au début, on nous avait promis qu’on pourrait revenir dans nos locaux en juillet 2023”, déplore Brahim, gérant d’un magasin de bricolage du Palais du Midi, déménagé depuis trois ans dans un conteneur. À un mois de l’été, aucune décision n’est encore prise quant à une possible déconstruction-reconstruction du gigantesque bâtiment. Ce qui laisse redouter au commerçant encore des années de chantier. “On nous avait dit qu’on aurait une réponse en mars, puis avril, puis mai… Ne pas avoir de nouvelles est un supplice”, déplore le gérant, pour qui le “tabou” de l’abandon du projet doit être levé. “Il faut arrêter l’hémorragie.”

Des conséquences financières

En attendant, sur les boulevards où trônent les multiples barrières, on ne compte plus les boutiques fermées. “Il n’y a plus personne dans le quartier”, déplore Mohamed du Café Rambla, présent dans le Palais depuis 2003. Le tenancier, seul aux fourneaux, travaille “sept jours sur sept pour désormais environ 800 euros nets à la fin du mois”. “Heureusement, il reste des clients fidèles.”

Mohamed du Café Rambla, ©D.R.

La perspective d’une fermeture du Palais fait craindre une véritable perte d’attractivité pour les établissements. “Sans le Palais du Midi, c’est la chute libre pour le quartier”, dénonce un vendeur qui évoque la quantité d’activités se déroulant dans les lieux et générant du passage (écoles, sports, associations).

À lire aussi

Et cette période d’incertitude prolongée a des répercussions financières, souligne Nora, du glacier l’Escapade. “Si on doit un jour fermer, autant le savoir maintenant et fermer directement. Car, chaque jour, il faut prendre de notre poche pour rester.” En 2019, l’établissement, incrusté dans le Palais, a réalisé des travaux pour environ 200 000 €. “On aurait voulu être au courant.”

Nora, du glacier l’Escapade. ©D.R.

Ce dimanche, l’échevin Fabian Maingain (Défi) a annoncé une revalorisation des indemnisations et une extension du périmètre. Mais plus que les indemnisations, c’est la fin du chantier qui est attendue, indiquent les exploitants. “Quand le chantier a débuté, j’étais aux anges car le métro devait apporter un plus au quartier, raconte Ayoub. Mon père, qui a plus d’expérience, m’a dit : ne te réjouis pas, ce métro, on ne le verra peut-être pas. Aujourd’hui, je me rends compte qu’il avait raison.”