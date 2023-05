Le parking de dissuasion de Tervuren, à deux pas du Ring et du musée, officiellement inauguré : près de 300 places disponibles au terminus du tram 44

À la frontière de Tervuren et de Wezembeek-Oppem, un des plus grands parkings de dissuasion conçus par les autorités flamandes au niveau du Ring a été officiellement inauguré mercredi. À l’instar des parkings de Vilvorde et Rhode-Saint-Genèse, ce “Hoppinpunt” se situe à proximité de transports en commun, en l’occurrence ici le terminus du tram 44, à proximité du parc de Tervuren et de l’AfricaMuseum. La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics Lydia Peeters (Open Vld) et le secrétaire d’État à la Régie des Bâtiments Mathieu Michel (MR) ont assisté à l’inauguration.