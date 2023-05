Troisième accident surréaliste d’une personne suspendue à un volet d’une station de métro : les causes restent obscures, “on espère que ça va s’arrêter”

Le volet s’étant relevé avec la jambe de l’individu coincé dans une ouverture, la personne s’est retrouvée suspendue. Ce qui a nécessité l’intervention en nombre des pompiers, de la police, des services de secours et de la Stib. “Le blessé a été transféré, sous escorte du Smur, à l’hôpital”, a commenté dans la foulée de l’intervention le porte-parole des pompiers bruxellois.

Mais plus insolite encore que la scène de ce mercredi : la récurrence de ce type d’incident. La semaine dernière, un homme a également dû être secouru pour les mêmes raisons, non loin de là, à la station du parvis de Saint-Gilles.

Une intervention similaire au Parvis de Saint-Gilles. ©Siamu

Et le porte-parole des pompiers bruxellois nous le rappelle : un troisième cas est survenu Porte de Namur, en mars dernier. “Ce type d’accident était déjà arrivé dans le passé, mais cela reste très rare”, commente de son côté la Stib.

D’obscures circonstances

Les circonstances des incidents sont pour le moins obscures. “C’est du Magritte. Je ne comprends pas. On espère que ça va s’arrêter”, commente-t-on chez les pompiers. La personne interpellée au Parvis était notamment sous influence.

Selon la société bruxelloise des transports publics, il s'agirait de personnes tentant de forcer les volets, “par hasard” au moment de l’ouverture automatique des portes, à savoir vers 4-5h du matin. “Ce n’est pas malin. Et c’est en tout cas une tentative d’intrusion et du vandalisme”, assène la porte-parole de l’institution, qui pointe les dégâts occasionnés aux infrastructures lors de l’incident et du sauvetage.

Ces accidents, s’ils se sont soldés par un transfert vers l’hôpital, n’ont heureusement pas engagé le pronostic vital des victimes. Mais selon les pompiers, sans les interventions rapides effectuées, les conséquences auraient pu s’avérer bien plus graves, jusqu’à même l’amputation.