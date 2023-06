Bon plan pour rejoindre la capitale : le parking d’une gare de la périphérie bruxelloise désormais gratuit le week-end et en soirée

À lire aussi

Attention, les automobilistes doivent dans tous les cas prendre un ticket, même lors de la période de gratuité. Selon nos confrères du Nieuwsblad, cette gratuité a fait l’objet d’un “deal” entre la SNCB et les autorités, qui s’engagent à davantage de contrôle et d’entretien.

Depuis la gare de Ternat, il est possible de rejoindre la Région bruxelloise via les lignes S4 et S10, qui desservent notamment la gare de Jette, Bockstael, Schuman, Etterbeek, Bruxelles-Nord, Bruxelles-Central et Bruxelles-Midi.