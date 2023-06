La police de Bruxelles-Capitale/Ixelles équipe ses patrouilles de speed pedelecs

”L’intense trafic urbain a également un impact sur le déroulement des interventions de la police”, précise la police. “Des tests menés par le passé ont prouvé qu’une patrouille à vélo peut arriver sur place plus rapidement qu’une patrouille en voiture. Ce qui a poussé les instigateurs du projet à introduire les speed pedelecs.” Une trentaine de collègues du centre BTI ont suivi une formation, qui comprenait une session d’information et un test avec des exercices. Sur un parcours, les agents ont appris à améliorer leur dextérité et se sont exercés à rouler à l’allure du pas dans des zones très fréquentées, comme des rues commerçantes.