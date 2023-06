"La perspective sur Notre-Dame va être sabotée” : des Laekenois dénoncent le gabarit d’un projet immobilier de la Ville le long du tracé royal

©D.R.

En cause : la rénovation du chancre de l’ancienne station-service, où se trouve actuellement la fresque en hommage à George Floyd. La Ville de Bruxelles a obtenu un permis pour réaliser un immeuble de cinq logements. Mais outre la finalité, c’est l’architecture du lieu et le gabarit qui font bondir les “Amis du Parvis”. “La perspective sur Notre-Dame de Laeken va être sabotée”, déplore Cedric Dartois, un des membres du collectif.

Le bâtiment en question, qui mobilise un budget de 1,5 million d’euros, aura une forme assez rectangulaire, avec peu de fenêtres. Selon les Laekenois, qui s’appuient notamment sur l’avis défavorable de la Commission Royale des Monuments et des Sites, il faudrait au contraire offrir une perspective plus modeste et plus aérée.

Les riverains ont pu obtenir les visuels des projets alternatifs, rejetés lors du concours. “Tous les autres projets s’intègrent beaucoup mieux dans le paysage”, estime Didier, également membre de l’association.

Des travaux dès le printemps 2024

Contactée, la Ville de Bruxelles défend que la procédure habituelle pour les projets de la Régie foncière a été respectée. “Le comité d’avis et les experts ont souligné la grande qualité technique tant sur l’aspect 'intégration du projet dans son environnement’ que sur la qualité architecturale de l’ensemble », nous fait savoir la porte-parole de l’échevine Lydia Mutyebele Ngoi (PS), en charge du Logement. Quant aux critiques des riverains ? “Il est certain que l’apparition d’un nouveau bâtiment à cet angle, quel qu’il soit, viendra couvrir une certaine perspective vers l’église. Néanmoins, il contribuera à bâtir du logement public de qualité sur un chancre qui laisse apparents des pignons aveugles qui ne constituent pas une plus-value dans la perspective actuelle.”

Le permis en poche, la Ville prévoit de lancer les travaux au printemps 2024. Un recours en suspension et en annulation a d’ores et déjà été introduit par un membre du collectif laekenois.