L’équipe Stib finie 11e au championnat européen des conducteurs de tram à Oradea

Le 10e championnat européen des conducteurs de tram se tenait ce samedi à Oradea en Roumanie. Avec une épreuve de stop et de “bowling” en tram, l’équipe de la Stib composée Gabriela et Christophe respectivement chauffeur au dépôt de Haren et de Molenbeek, si hisse à la 11e place sur 25 villes participantes. C’est l’équipe de Vienne qui repart avec la médaille d’or. Pour rappel, la société de transport bruxellois avait remporté le championnat en 2019.