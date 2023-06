Service des trains perturbé vers et depuis Bruxelles ce dimanche matin

En différents endroits (Bruxelles-Midi, Hal, Boondael, Holleken, Anderlecht, Forest…), une quinzaine d’équipes effectuent les derniers réglages et tests pour la mise en service des balises ETCS sur les voies. Aucun train ne pourra circuler sur cet axe jusqu’à la fin des opérations prévues vers 10 heures ce dimanche. La circulation des trains a été adaptée vers et depuis Bruxelles mais aussi vers et depuis Brussels Airport. Jusqu’à 10h00, seuls quelques trains circuleront entre les grandes villes autour de Bruxelles et la capitale ou Brussels Airport. Les voyageurs, munis de leur ticket de train, pourront emprunter les bus de remplacement SNCB mais aussi les bus et les trams des réseaux Stib et De Lijn. Les temps de parcours habituels seront allongés. La circulation reprendra progressivement dès 10h00. Les détails, axe par axe, et les alternatives sont à retrouver sur le site internet de la SNCB.

