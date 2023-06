”Une seule bande sur Charles Quint, c’est de la folie” : à Ganshoren, la piste cyclable qui s’éternise fait grincer des dents

”On est étonné que Bruxelles Mobilité tarde autant à retirer cette piste qui n’aurait jamais dû être dessinée”, déplore l’échevine Magali Cornelissen (MR). “Depuis son installation (en période covid), on était contre. Une seule bande sur Charles Quint, c’est de la folie.”

Un avis partagé par le mayeur Jean-Paul Van Laethem (Les Engagés), qui pointe également une déportation du trafic de transit dans les quartiers des environ. “Cela crée un chaos”, déplore l’humaniste. “C’est frustrant d’être dans sa voiture et voir une bande non utilisée.”

Quant à l’échéance de suppression par les autorités régionales ? “On avait dit début mai, puis début juin… On veut que ça soit enfin réglé avant les grandes vacances.” Cette deadline sonne comme un ultimatum pour le bourgmestre. “Si rien n’est fait fin juin, on regardera les outils à notre disposition. Je n’ai pas froid aux yeux, mais j’espère ne pas en arriver là. C’est 150 mètres : un peu de bonne volonté et c’est réglé.”

Contactés, Bruxelles Mobilité et le cabinet Van den Brandt ne nous ont, à cette heure, pas encore donné de date pour l’enlèvement annoncé de la piste cyclable.