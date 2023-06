Bruxelles rêve toujours de son métro automatisé à la barcelonaise : les premiers trajets sans conducteurs prévus pour l’été 2026

Métro automatique de Barcelone. ©Ro.Ma.

Comme Paris, Lille ou encore Copenhague, Barcelone a, depuis 2009, automatisé une partie de son réseau de 12 lignes. “Dans les lignes 9 et 10, il n’y a pas de conducteur. La ligne 11 est quant à elle automatique, mais avec un conducteur toujours présent”, nous explique Manuel Bertran Escrig, un des chargés de projet de la TMB, société exploitant le métro de Barcelone.

Manuel Bertran Escrig, un des chargés de projet de la TMB, société exploitant le métro de Barcelone. ©Ro.Ma.

Trois avantages sont avancés par la société de transport catalane : la possibilité d’augmenter les fréquences en rapprochant les métros les uns des autres, la sécurisation des quais grâce aux murs et la flexibilité dans les cadences. Il est par exemple possible d’injecter une rame supplémentaire en quelques instants pour soulager une rame surchargée. Ces atouts, la société bruxelloise en rêve depuis plus d’une décennie… mais la concrétisation prend du temps. Le calendrier actuel table sur l’été 2026 pour les premiers trajets sans conducteur, nous explique Marleen Telemans, responsable de la modernisation du métro à la Stib.

Marleen Telemans, responsable de la modernisation du métro à la Stib. ©Ro.Ma.

À Ceria, le conducteur descend

Pour tester l’automatisation sur le réseau bruxellois, un “tronçon démonstrateur” est prévu au bout de la ligne 5, à savoir les trois stations Ceria, Eddy Merckx et Erasme. Concrètement, dès l’activation du processus, le chauffeur quittera son poste de conduite à Ceria et le métro continuera sa course tout seul jusqu’au terminus avant de revenir à Ceria, où le conducteur remontera à bord du véhicule.

Mais avant ce test partiel, il reste du pain sur la planche. Trois choses sont en effet nécessaires pour mettre en place une automatisation : un métro compatible, une signalisation adaptée et des portiques. Côté matériel roulant, la chose est réglée : les nouveaux métros M7, déjà en circulation, peuvent être pilotés sans conducteur. Le vaste réseau de signalisation est en train d’être modernisé. Des travaux de grande ampleur, peu visibles, et effectués en soirée sur la ligne 1-5.

Quant aux portiques, ils sont en cours de conception. Il faudra d’abord les tester à Delta et leur installation n’est prévue que dès 2025. Un renforcement des quais sera d’ailleurs nécessaire.

D’abord la ligne 3 en automatique

Quid une fois l’automatisation “démontrée” sur le petit tronçon anderlechtois ? La généralisation du système est d’abord prévue sur la ligne 3, dès la création du deuxième tronçon vers Schaerbeek-Evere. Extension actuellement dans l’incertitude budgétaire à la suite des devis explosifs réceptionnés le mois dernier.

À terme, grâce à la modernisation en cours de la signalétique, une automatisation de l’ensemble de la ligne 1-5 se profile. Mais pas encore de feu vert du gouvernement régional à ce sujet. Cette automatisation posera d’ailleurs quantité de défis techniques. Rares sont en effet les métropoles à convertir des lignes existantes. À Barcelone par exemple, seules les nouvelles lignes ont directement été conçues en automatique. Pour la conversion de l’historique ligne 1-5, les regards de la Stib se portent alors sur Paris, qui a opéré avec succès cette transition de son vieux réseau.