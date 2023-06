Une coalition mêlant syndicats et société civile mènera une double action ce mercredi contre le projet de loi "anti-casseurs" du ministre Vincent Van Quickenborne, pouvant donner lieu à une interdiction de manifester. Brussels Airport n'est pas en mesure d'estimer précisément l'impact de l'action sur l'aéroport. Il conseille cependant aux passagers en partance de se présenter à l'aéroport à l'heure, mais pas nécessairement plus tôt. Le mercredi n'est pas le jour le plus chargé de la semaine à l'aéroport, avec près de 63.000 passagers attendus : environ 32.400 au départ et 30.400 à l'arrivée.