Le ministre du budget Sven Gatz (Open-VLD) sur le métro Nord : “si on ne trouve pas de solution d’ici l’automne, on pourrait relancer l’adjudication”

Le ton est posé d’emblée : “oui, nous partageons la même vision sur le métro à Bruxelles. Et depuis longtemps même”, lance Alexia Bertrand. Qui a pourtant recalé la demande de Bruxelles pour une rallonge Beliris. Ce à quoi rétorque immédiatement Sven Gatz : “je n’ai pas besoin de l’argent du Fédéral. Je suis en train de préparer une note pour voir comment nous allons recaler les offres existantes car il y a une anomalie, comment Bruxelles va pouvoir faire des économies et comment Bruxelles va pouvoir mener ce projet à bien, avec l’appui de Beliris, de la Stib, etc.”

Autrement dit. Oui, Bruxelles demandera de l’argent du Fédéral mais seulement si c’est nécessaire et après avoir fait le tour de la question, ouvert toutes les pistes, toute seule commune une grande. Pas question donc de faire l’aumône, “nous devons gérer notre problème nous-mêmes”.

Sven Gatz – et ses homologues du gouvernement bruxellois – le répète depuis le début de la crise : “nous devons voir dans quelles conditions on peut réaliser ce métro. Pour le moment, les offres remises ne nous donnent pas cette possibilité. Le projet doit être financièrement sain”, marque Sven Gatz, devant une Alexia Bertrand qui opine du chef : “250 %, c’est déraisonnable. Mais que Bruxelles s’assoie avec Beliris pour dégager des pistes de solutions avant de demander au Fédéral.”

Le surcoût de 250 % par rapport à la note initialement prévue par Beliris n’est certes pas sain. “Un surcoût de plus ou moins 130, avec la crise du Covid, etc. ce n’est malheureusement pas exceptionnel. Mais un surcoût de 250 %, ce n’est pas acceptable. Alors, une station de métro à Schaerbeek coûterait trois fois plus cher qu’une station de métro à Paris. On ne peut pas accepter cela.”

Le gouvernement bruxellois prendra donc le temps de négocier. Il se donne jusqu’à l’automne pour dégager une solution, faire entendre raison aux entreprises soumissionnaires. “Soit on arrive à une offre raisonnable, soit je n’exclus pas de rouvrir l’adjudication pour faire jouer la concurrence. Nous perdrons du temps mais, parfois il faut perdre du temps pour ne pas perdre de l’argent.”