Le démantèlement du Palais du Midi va bouleverser un quartier tout entier : “on doit déménager la haute école Francisco Ferrer pour la rentrée 2024”

Plus de 16 000 m2 d’écoles, près de 6 000 m2 d’infrastructures sportives, plus de 4 000 m2 de surfaces commerciales (160 commerçants dont certains sur le territoire saint-gillois), sans oublier les habitants et usagers du quartier. Le choix du gouvernement bruxellois de démanteler l’intérieur du Palais du Midi pour poursuivre son chantier du métro Nord va générer de profonds bouleversements pour les habitants, commerçants et usagers d’un quartier déjà martyrisé par le chantier de la Stib, consistant à prolonger la ligne de métro 3 vers le nord de la région-capitale.