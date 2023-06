"Détruire le Palais du Midi, c’est détruire nos vies" : le quartier de Stalingrad assommé par la nouvelle du démantèlement du bâtiment pour le métro 3

À lire aussi

À la suite de problèmes de stabilité sous le Palais, le Stib se voit pour rappel dans l’obligation de changer ses techniques. Parmi plusieurs scénarios, c’est finalement l’option d’un chantier à l’intérieur du Palais qui a été retenue : seuls les murs resteront et les machines prendront dès lors place dans le bâtiment désossé.

Nour Eddine Layachi, président de l'association Stalem. ©Ro.Ma.

”Ça fait mal au cœur”, glisse Zaki, habitant de la rue de la Chapelle et habitué du quartier. “Et tout ça pour quoi ? Le tram passe juste à côté à Anneessens et à Lemonnier. C’est juste du gaspillage d’argent public.” “Il y a beaucoup de colère aujourd’hui”, tonne Nour Eddine Layachi, président de l’association Stalem. “C’est un drame humain, un drame social et économique. Des générations entières ont bâti ces commerces, une dynamique a été mise en place, et tout se retrouve cassé.”

”Ils vont devoir négocier”

Ce vendredi, l’incertitude et le stress planaient dans les cellules commerciales. Du moins celles qui restent, car on ne compte plus les boutiques colorées du Palais à rester volets fermés. “Que faire après, en 2030 ? Aucune idée”, confie le gérant du Rambla. Indemnisations il y aura, ont promis Ville et Région. Mais les montants ne sont pas encore communiqués. ” Ils vont devoir négocier”, lance déjà Nadi d’une agence de transport de bagages vers le Maroc. “Si je pars, je suis à la rue. J’ai quitté mon poste pour reprendre les affaires ici.” Un déménagement vers un nouveau Stalingrad Village ? “Les clients sont habitués à venir ici. Déménager, c’est les perdre. Et dans tous les cas, peu importe le lieu, il faut un emplacement de stationnement pour les déchargements.”

Pour Nadi, la mesure est un coup de massue. ©Ro.Ma.

”Déménager, c’est repartir de zéro”, soupire Ahmed, le plus ancien commerçant du Palais du Midi, présent depuis les années 80. “C’est une catastrophe. J’ai 70 ans, et il va falloir recommencer de zéro. Tout va dépendre de mon fils, qui devait reprendre les affaires.”

Comme lui, nombreux sont ceux à pointer l’héritage brisé de leur société familiale. “Avec mes deux commerces, j’avais tracé un avenir pour mes enfants. Détruire le Palais du Midi, c’est détruire nos vies”, soupire Allal, patron du café T’Chabola, déménagé en 2020 du Palais au Stalingrad Village. “On n’aurait jamais dû accepter de partir.”

Allal, patron de T'Chabola, déménagé dans le Stalingrad Village. ©Ro.Ma.

Inquiétudes des étudiants

Sur le côté du Palais du Midi, on retrouve des dizaines d’étudiants de Francisco Ferrer à la sortie de leurs examens. “Quoi ? Détruire, pour de vrai ? C’était une légende ici dans le quartier, on ne savait pas que ça allait arriver”, s’étonne une étudiante en arts graphiques. “On a encore deux ans à faire. Où va-t-on aller ? J’ai justement choisi cette école car elle était proche de chez moi”, commente Antoine devant les grilles. Et son condisciple Geoffroy ajoute : “les étudiants ont été sacrifiés”.

Des étudiants de l'école Francisco Ferrer découvrent la nouvelle avec stupéfaction. ©Ro.Ma.

Le bourgmestre Philippe Close (PS) a d’ores et déjà indiqué avoir trouvé un emplacement pour l’école. Mais silence radio des autorités à l’heure actuelle. Incertitudes également pour les multiples associations sportives du Palais, qui vont devoir quitter les lieux.