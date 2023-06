Grosse manifestation des anti Good Move ce dimanche dans le centre de Bruxelles

Le cortège pourrait rester sur la place du Conseil s’il ne réunit pas 300 personnes. La police annulera en effet le défilé. Les organisateurs parient sur 500 personnes. Parmi les participants, la plupart des comités opposés à Good Move : Anderlecht, Molenbeek, Schaerbeek Bruxelles-Ville, Jette, Ganshoren, Forest et Ixelles.

Les manifestants revendiqueront “la suspension immédiate du plan Good Move à Bruxelles et des mailles apaisées, en raison de ses effets néfastes sur la mobilité et la qualité de vie des citoyens”, explique le comité “Non au plan Good Move”. Qui a par ailleurs réussi à rassembler 1000 signatures pour interpeller la Commission de mobilité au Parlement régional.

”Cette manifestation sera l’occasion de rappeler que, là où des plans similaires à Good Move ont été mis en œuvre sans véritable consultation ou après des consultations biaisées, les effets négatifs ont été immédiats et préoccupants.” Les effets indésirables des plans Good Move sont nombreux, dénonce encore le comité : “reports de trafic entraînant une augmentation de la pollution, du bruit et de l’insécurité routière pour les habitants et les usagers des rues concernées ; boucles de congestion et situations accidentogènes là où elles n’existaient pas auparavant ; tensions inédites entre les automobilistes et les cyclistes mais aussi entre les résidents des rues “apaisées” et les autres”.