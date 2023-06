Petit rappel, le ring de Bruxelles sera complètement fermé à Zaventem de samedi soir à dimanche après-midi : voici les déviations (carte)

Le chantier se concentre sur l’avenue Hector Henneau. Des déviations sont prévues pour les usagers du ring. Pour le ring intérieur, le tracé alternatif prévoit une sortie depuis l’échangeur de Zaventem (sortie 3 direction avenue Hector Henneau) via la R22, un crochet via la Oudstrijderslaan puis un retour sur le ring via l’échangeur de Sterrebeek. Pour le ring extérieur, une courte “chicane” s’effectue via la sortie 3 vers l’avenue Hector Henneau. Enfin, le trafic local depuis et vers Zaventem devra effectuer une grande boucle via les N262, N2 (chaussée de Louvain), N294, N22 et A201.

Le nouveau pont au-dessus du Ring à Zaventem sera posé ce week-end des 10 et 11 juin 2023: des déviations sont en place. ©Werken aan de Ring

Le chantier vise donc à remplacer l’ancien pont devenu dangereux de l’avenue Hector Henneau par deux nouveaux ponts dressés l’un à côté de l’autre. Le nouvel ouvrage a la taille d’un demi-terrain de football (100 mètres de long et plus de 27 mètres de large). Le nouvel ouvrage comprendra, outre une voie pour les mobilités actives, un écoduc permettant à la biodiversité de relier les deux côtés du ring.

Le chantier a débuté à la fin du mois d’avril 2021 et devrait se clôturer au mois d’avril 2024.