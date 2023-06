Un an avant les élections, Good Move au point mort, rares sont les communes à vouloir encore se lancer : voici les plans sur la table (INGOGRAPHIE)

À lire aussi

Mais à part à Berchem, c’est la frilosité dans les localités bruxelloises. “Le mot Good Move fait désormais peur. C’est devenu un tabou”, soupire une élue Groen, pourtant pro-Good Move. Deux autres dates pour rentrer les candidatures sont prévues cette année, et les seules nouvelles initiatives devraient provenir de bastions verts. Forest va introduire une demande pour sa maille “Globe-Altitude 100” déjà en gestation, et Ixelles se tâte encore à réintroduire un nouveau dossier.

Autre nouveauté à mentionner, en marge de la procédure Good Move officielle : un plan “Good Move Haren” est en préparation à la Ville de Bruxelles, nous confirme le cabinet de l’échevin Bart Dhondt (Groen). Il s’agit cependant d’un plan de circulation de petite ampleur, élaboré en interne sans la machine régionale.

Trois plans au point mort

Il faut dire que l’implémentation des premières “mailles” a été un véritable chemin de croix. Les plans de circulation, dont le but est de réduire le trafic de transit, “apaiser”, à l’aide principalement de changements de sens, ont généré de vives contestations populaires allant de la pétition à la manifestation et la dégradation des panneaux et blocs de béton.

Au total, onze mailles ont été annoncées sous cette législature… et moins d’un tiers a vu le jour. Actuellement, seul le vaste plan du Pentagone tient véritablement la route. À Ixelles, des mesures ont été prises aux abords de la place Flagey, mais les ambitions ont été revues à la baisse à la suite des travaux dans le tunnel Bailli. À Schaerbeek, les deux premières parties du plan ont été implémentées (quartier Josaphat et Colignon), mais la partie Cage-aux-Ours a dû être abrogée après de vives contestations. La Cité des Ânes vient toutefois de relancer la machine et espère une nouvelle décision pour novembre. À Cureghem, où la fronde a été la plus virulente, le plan introduit pendant l’été a été totalement retiré à l’automne. La majorité anderlechtoise a depuis décidé de diviser le périmètre en zones plus petites et nous indique relancer les discussions au second semestre.

Voilà pour quatre mailles… et quid des sept autres déjà annoncées ? Le plan “Roodebeek” est mort dans l’œuf : le collège woluwéen a jugé “inacceptables” les propositions du bureau d’études et a mis fin au processus. Au nord, les deux mailles “Dielegem” et “Pannenhuis” ont été mises au point mort par la commune de Jette.

Petit résumé. Sur les onze mailles “Good Move”, trois sont en place (du moins en partie), une a été abandonnée et trois autres sont donc étouffées. Les quatre restantes sont, officiellement du moins, toujours d’actualité et “à l’étude”.

À Saint-Gilles, la présentation du plan de circulation devrait arriver prochainement. “On est en train d’aboutir”, commente l’échevine Catherine Morenville (Ecolo), qui annonce déjà une exécution en plusieurs phases. Idem à Forest : le plan de la maille “Neerstalle” n’est également plus qu’une affaire de semaines, selon l’échevine Esmeralda Van den Bosch (Groen). Mais la mise en œuvre dépendra des travaux en cours chaussée de Neerstalle.

Après l’échec du micro-plan dans le Quartier Maritime l’été dernier, la maille “Vieux Molenbeek” n’est guère avancée, mais pas jetée aux orties pour autant. “On ne va pas se précipiter”, temporise Abdellah Achaoui (PS), qui promet une phase de participation sans toutefois donner d’échéance. À Auderghem et Woluwe-Saint-Pierre, la consultation autour de la maille “Chant d’Oiseau” (Vogelzang) a débuté. La présentation du “diagnostic” est prévue à la rentrée, mais aucune mise en œuvre de plan ne semble possible avant les élections.

Toujours niet à Saint-Josse, Evere, Etterbeek et Ganshoren

Plusieurs communes ne se sont pas encore inscrites dans un projet Good Move… et ne comptent pas le faire. “Niet de chez niet”, fait savoir à Evere Ridouane Chahid (PS). Refus catégorique également à Saint-Josse, où le bourgmestre Emir Kir dénonce des plans “Stop-Move”, qui “divisent la société bruxelloise”.

À Uccle, pas de candidature non plus. “Sans façon”, glisse Boris Dilliès (MR). “Ce qui est proposé, c’est de l’argent contre le dogme de Good Move. Un cadeau empoisonné. À Uccle, on ne verra pas du jour au lendemain des blocs de béton.” Même optique à Ganshoren : “Ces plans empêchent les Bruxellois de circuler dans leur propre région”, déplore l’échevine Magali Cornelissen (MR). Plus étonnant encore : aucun plan ne sera proposé cette année à Watermael-Boitsfort, pourtant un fief Ecolo.

Car enfin, dans certaines entités, Good Move génère toujours des tensions au sein des majorités. À Koekelberg, les Verts vont proposer prochainement un dossier à leurs partenaires, mais devront donc convaincre Ahmed Laaouej (PS), dont le mutisme sur le sujet en dit long. Même type de scénario à Etterbeek : les écologistes espèrent un plan, mais vont à ce sujet, plus que probablement, se retrouver isolés au sein de leur collège échevinal où siègent libéraux et socialistes.