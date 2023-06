Nouveau coup dur financier pour Vivaqua : un trou de 200 millions dans les finances du fonds de pension Hydralis

À lire aussi

Quelques explications. En 2009, au lendemain de la crise financière, Vivaqua a créé Hydralis, un OFP (Organisme de financement des pensions). Depuis 2011, le rendement net moyen est de 4,36 %. Mais s’inscrit désormais dans une inquiétante tendance. En 2018, coup dur avec une perte de 83,8 millions. En 2022, nouvelle “annus horribilis”. Le rendement net 2022 s’élève à -11,19 %, et le déficit à 201.299.995€. Selon les comptes annuels du fonds, les causes de cette crise seraient notamment les mauvais résultats des marchés financiers en 2022 et l’inflation. Conséquence : le taux de couverture des pensions s’est alors retrouvé baissé à 78,26 % en 2022, contre 98,64 % en 2022.

Un plan de redressement sur 15 ans

La situation est vertement dénoncée par le député de la majorité Emmanuel De Bock (Défi) : “Le fonds est dans le rouge. Il faut des réformes structurelles. Vivaqua fait partie de ces structures qui paient des années de mauvaise gestion du passé.”

À lire aussi

Contacté, le président d'Hydralis, l’Ucclois Jonathan Biermann (MR), assure que le fonds est viable : face à ce trou de 200 millions, un plan de redressement sur 15 ans vient d’être mis en place, et approuvé par la FSMA (Autorité des services et marchés financiers). Le système de dotation a dès lors été revu. Jusqu’à présent, Vivaqua versait une dotation correspondant grosso modo à 33 % de la masse salariale des statutaires, un montant normalement appelé à baisser au fil des années. Désormais, ce montant sera forfaitaire, et indexé chaque année.

”Pour l’avenir, malgré le plan de redressement, les dotations de Vivaqua restent inférieures à ce qu’elle aurait dû payer si elle était affiliée au fonds de pension solidarisé (organisme de pension des pouvoirs locaux)”, assure le président. L'échevin ucclois pointe également qu'Hydralis a moins subi de dégâts en 2022 que la moyenne des fonds de pension belges.

Impact sur le prix de l’eau selon Défi

Pour le député De Bock, malgré ce plan de redressement, la situation demeure plus qu'inquiétante pour la solvabilité de l'l’intercommunale. Selon amarante (ucclois lui aussi), la hausse des tarifs de l’eau serait en partie liée à ces mauvais résultats financiers. “Cela grève les finances de Vivaqua et se répercute sur le prix de l’eau.” Pour rappel, Vivaqua a décidé d’augmenter ses tarifs de 14,5 % cette année, de 4,1 % en 2024 et 2 % en 2025 et 2026.

Une accusation que l'intercommunale réfute fermement. “La demande d’indexation de tarifs de 14,5 % en 2022, accordée par Brugel, est le simple résultat de l’inflation galopante et l’emballement des coûts constatés en 2022, et l’inflation prévue en 2023, moins des efforts internes. Il n’y a aucun impact de Hydralis”, assure la porte-parole de l’institution.

À lire aussi

Notons que les pensions dont il est ici question avec Hydralis sont celles des fonctionnaires statutaires (1.193 actifs et 1.449 pensionnés), mais que depuis 2018, Vivaqua “ne statutarise plus” de personnel.