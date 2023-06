Tramifier le boulevard Industriel n’est pas une priorité du gouvernement Vervoort : le projet reporté aux calendes grecques, mais “pas abandonné”, assure Van den Brandt

Voilà trois mois, le gouvernement bruxellois approuvait son “plan tram”, reprenant tous les projets prévus à l’horizon 2035. Dans ce vaste schéma, aucune trace d’une ligne desservant le boulevard Industriel d'Anderlecht, se sont indignés au Parlement régional les députés Ibrahim Donmez (PS) et Gaëtan Van Goidsenhoven (MR). Le projet apparaît comme une marotte de la commune d’Anderlecht, demandant une liaison de tram entre le Ring et Bruxelles Midi via le futur quartier Biestebroeck, un axe structurant de l’entité actuellement desservi par les bus 73 et 78.