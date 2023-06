Démantèlement du Palais du Midi: une extension construite au Stade Vander Putten pour accueillir les clubs sportifs pendant les années du chantier

À lire aussi

Une réunion s’est tenue ce mardi en présence des clubs et des autorités, apprend-on via nos confrères de Bruzz. Contacté, le Premier échevin Benoit Hellings (Ecolo) confirme les faits, et assure que les clubs pourront continuer leurs activités. “Il n’y aura pas de discontinuité de l’activité sportive”, assure l’écologiste, évoquant un “drame” pour les clubs “en deuil”.

À lire aussi

Pas de changement en 2023-2024

Pour la saison sportive 2023-2024, aucun changement : les clubs pourront rester. C’est après que les habitudes vont fondamentalement changer, même si la date du départ dépendra de l’avancée des procédures et qu’une saison complète 2024-2025 au Palais est toujours possible si le chantier n'a pas encore débuté.

Le chantier sera en tout cas long : le Palais ne sera pas reconstruit avant 2029. Pendant toutes ces années, les clubs seront déplacés au stade Vander Putten, au niveau de la Porte de Ninove, où une extension sera construite sur terrain communal.

À lire aussi

”On a, au début, réfléchi à des structures temporaires, mais il y a trop d’incertitudes sur la durée des travaux. Ce sera donc une nouvelle infrastructure au stade Vander Putten, en plus des deux salles actuelles. Les clubs actuellement au stade pourront donc rester”, explique l’échevin. Un permis d’urbanisme sera introduit prochainement pour cette extension, qui était déjà dans les cartons de la commune. Le prix dépassera les 15 millions d’euros, et sera abordé dans la négociation budgétaire prévue tout prochainement avec la Région.

Un futur incertain

Mais cette construction du back-up prendra, elle aussi, du temps. Un gap entre le départ du Palais et l’utilisation de la nouvelle structure au Vander Putten n’est donc pas exclu. “On aura alors des solutions intermédiaires. Pour les sports de combat et la danse par exemple, il faut de salles plus petites, et cela pourrait rester dans le quartier, notamment dans les locaux de l’école dans le Palais du Midi (qui ne seront pas concernés par le chantier au même moment, ndlr), ou dans d’autres salles.”

À lire aussi

Quant au futur du Palais, une fois rebâti ? “Je souhaite que le Palais reste un espace multifonction, et qu’une activité sportive revoie le jour.” Une décision qui sera entre les mains des futurs exécutifs bruxellois.