Saint-Gilles dévoile son plan de mobilité : nouveaux piétonniers, nouvelle Barrière et nouveaux sens uniques (INFOGRAPHIE)

Parmi les principaux changements, la chaussée de Waterloo sera mise à sens unique entre la Barrière et la Petite Ceinture dans le sens du sud vers le nord. Les bus pourront toutefois toujours venir du Parvis pour rejoindre la Barrière. Une autre entrée de la barrière se verra imposer un sens unique : la rue de l’Hôtel des Monnaies entre le croisement avec la rue de la Victoire jusqu’à la barrière. Les voitures pourront seulement passer du nord vers le sud. Les bus, eux, pourront emprunter l’autre sens. La rue de l’Hôtel des Monnaies sera aussi à sens unique entre Victoire et la rue de la Source, mais cette fois dans l’autre sens (du sud vers le nord). “On crée une grosse boucle autour de notre piétonnier (Marie Janson/Parvis) se réjouit le bourgmestre.

Autre sens unique notable : la rue Antoine Bréart ne pourra être empruntée que dans le sens Arthur Diderich vers Jef Lambeaux sur ce tronçon, et dans le sens inverse entre Jef Lambeaux et Lombardie. Les nouveaux sens unique dans le quartier de l’Hôtel de ville couplé a celui installé rue Bosquet couperont ainsi les itinéraires de transit dans les quartiers est de la commune. La rue de Mérode parallèle de l’avenue Fonsny sera pour sa part accessible aux voitures que dans le sens vers Forest entre l’avenue du Roi et Théodore Verhaegen. Cela permettra d’éviter un report depuis l’avenue Fonsny lorsque cette dernière sera réaménagée.

Nouveaux piétonniers

Le tronçon de la rue de Fort entre la rue Detrhy et la rue des Fortifications deviendra un piétonnier estival. La commune compte tester le dispositif pour un mois et proposer des activités avec les commerçants et le secteur culturel présent dans la rue. L’initiative pourrait à terme être reconduite voir pérennisée toute l’année. L’hôtel de ville respirera aussi puisque la place Van Meenen sera déjà piétonnisée dès cet été 2023, Le parking principal sera supprimé (il n’était en réalité déjà pas renseigné dans les documents officiels) et des places de parking compensatoires seront libérées devant la prison de Saint-Gilles. L’avenue Adolphe Demeur sera aussi coupée pour les voitures par une petite portion piétonne empêchant le passage de la chaussée d’Alsemberg à la chaussée de Waterloo. Enfin l’un des côtés de la place Bethléem, celui du haut, sera aussi piétonnisé.

De nombreuses zones de rencontres (piétons prioritaires et vitesse limitée à 20 km/h) seront mises en place notamment dans le quartier Bosnie. Idem pour les abords de la place Morichar. Le plan vise ainsi à sécuriser les écoles mais aussi “à ne pas isoler les quartiers populaires et les commerçants.”

Sept réunions

La commune détaillera ces changements aux riverains, quartier par quartier, lors de sept réunions qui débuteront en septembre. “Il n’y aura pas de surprises, ou d’aménagements provisoires effectués dans la précipitation,” peut-on lire dans le communiqué commun des communes de Saint-Gilles et Forest, appuyés par la Région, qui octroie 4 millions d’euros pour l’instauration de cette maille. “Une fois cette phase de concertation achevée, la mise en œuvre sera phasée. Il s’agit d’interventions ponctuelles qui n’ont pas vocation à tout révolutionner mais bien à améliorer concrètement la vie des habitants à partir de 2024.” La commune mettra aussi “des primes à l’achat de vélos et de vélos électriques dans le cadre d’un parcours d’insertion avec le CPAS, des aides pour des demandeurs d’emploi pour l’obtention de permis de conduire professionnels.” Enfin deux bus électriques pour les seniors et les PMR, seront achetés.

À Forest, également concernée par la maille, on attend de voir les aménagements de Saint-Gilles pour proposer un plan final. L’attention sera surtout portée autour de la cyclabilité de la rue de Mérode et de l’avenue du Parc. L’échevine en charge de la Mobilité, Esmeralda Van den Bosch (Groen), annonce aussi un accord avec la Région pour la réfection de grande ampleur de l’avenue Wielemans Ceuppens mais après ceux de la Barrière et de l’avenue du Parc.