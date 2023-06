Survol de Bruxelles : la justice confirme la hausse des astreintes, de leur plafond et l’interdiction de l’exploitation de certaines routes la nuit

Que dit la justice ? “Tout d’abord, les sonomètres et les méthodes de mesures de Bruxelles Environnement sont validés. […] Ensuite, le jugement confirme les premières demandes bruxelloises. Celle interdisant “d’exploiter les routes du Ring, du canal et de la piste 01 si celles-ci génèrent, pour la période de 23 à 7h du matin, une augmentation des infractions par rapport à l’année 2017” et celle imposant une hausse du montant des astreintes, de 10.000 euros à 12.000 euros par infraction importante (plus de 5dB) par rapport à 2017. Enfin, le plafond des astreintes passe de 5 millions d’euros à 7 millions d’euros par route.

La juge a constaté qu’”il était nécessaire de majorer les astreintes dès lors qu’au vu des circonstances en l’état actuel, celles fixées à 10.000€ n’étaient pas suffisantes à inciter l’État belge à respecter les interdictions prononcées.”