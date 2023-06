Voici la future Barrière de Saint-Gilles : des trams traversant et des sens uniques ch. de Waterloo, rue de l’Hôtel des Monnaies et avenue du Parc

L’îlot central, qui accueille aujourd’hui la réplique de la fameuse porteuse d’eau de Saint-Gilles, va être éclaté et élargi. Les trams 81 qui passent de l’avenue Paul Dejaer à la rue Théodore Verhaegen et les trams 97 qui passent de Dejaer à l’avenue du Parc prendront l’itinéraire le plus direct, coupant ainsi le futur îlot central sans avoir besoin de tourner autour.

Les Saint-Gillois auront noté la présence quasi quotidienne d’équipes de maintenance après la fin de service des trams. Les virages que doivent emprunter les trams actuellement usent beaucoup trop rapidement les rails et les six aiguillages du carrefour. Les futures trajectoires seront plus rectilignes et réduiront donc ce problème. La Porteuse d’Eau, elle, ne sera plus au cœur du nouvel îlot mais excentrée. Ce dernier sera d’ailleurs élargi pour empêcher au maximum les automobilistes de rouler à plusieurs de front, comme c’est le cas aujourd’hui. Il y aura une piste cyclable et une seule voie dédiée aux voitures. Côté priorité, le tram aura la main. Pour les automobilistes, on passe au régime de priorité en rond-point sans feux.

Pour fluidifier le trafic sur le carrefour, trois de ces entrées/sorties passeront à sens unique. Le tronçon de la chaussée de Waterloo au nord de la Barrière, passera à sens unique entre la Barrière et la rue des Fortifications. En voiture, il ne sera plus possible de venir du nord et d’entrer sur la Barrière par cette voirie. Par contre, les véhicules qui veulent sortir du rond-point par ce tronçon le pourront. Le sens unique ne concerne pas les bus et les vélos qui eux pourront toujours entrer sur la Barrière. Plus largement, la commune de Saint-Gilles poursuit cette mesure dans son plan de mobilité en passant le tronçon complet (Barrière – Porte de Hal) à sens unique pour les voitures.

Le futur plan Good Move à Saint-Gilles ©IPM Graphics

La rue de l’Hôtel des Monnaies passera aussi en sens unique dans le sens Petite Ceinture vers la Barrière. Les voitures ne pourront donc plus quitter la Barrière pour s’engager dans cette voirie, excepté encore une fois pour les bus et les vélos. Enfin, l’accès à la Barrière via l’avenue du Parc sera dès lors supprimé : le tronçon entre la rue de la Perche et la Barrière sera à sens unique vers Forest. Sur ce goulet, les arrêts de tram “Barrière” seront déplacés sur l’avenue Paul Dejaer permettant de libérer de la place mais aussi de créer une meilleure jonction avec la station Horta.

©Layam Robert

Chaussée de waterloo, rue de l'Hôtel des Monnaies et avenue du Parc en partie à sens unique : voici la future Barrière ©D.R.

Avenue du Parc, verte et cyclable

En plus de ce goulet à sens unique, l’avenue du Parc va connaître quelques changements. Une piste cyclable séparée de la circulation automobile en grande partie devrait s’intégrer dans le sens de la montée. Sur le tronçon entre la rue de la Perche et la rue du Fort, les trottoirs seront élargis. Des emplacements de stationnement sont maintenus mais réduits par l’implantation de nouveaux arbres le long des trottoirs sur toute l’avenue du Parc.

“Les quais des arrêts Combaz seront déplacés et aménagés entre la rue du Fort et les rues Gisbert Combaz et Alfred Cluysenaar. Sur ce tronçon, la bande de stationnement sera supprimée et la circulation déviée au plus près des trottoirs,” peut-on lire dans la note explicative de Bruxelles Mobilité. Le carrefour Combaz/Cluysenaar/Bosnie/Clémentine sera en partie végétalisé et équipé de trottoirs traversants. Un trou sera fait comme actuellement dans la berme centrale pour permettre le passage de la rue Gisbert Combaz et de la rue de Bosnie vers à l’avenue Clémentine. Dans le scénario de la région, la rue Gisbert Combaz change donc bel et bien de sens de circulation.

À noter : ” du côté pair, entre l’avenue Clémentine et l’avenue des Villas, la typologie du bâti caractérisée par des bâtiments à faible densité dotés de garages privés, a permis de supprimer totalement le stationnement au profit des zones plantées et d’une piste cyclable séparée.”

Le permis qui a été introduit par la Région fera prochainement l’objet d’une enquête publique. Ces changements sont prévus pour 2024-2025, et s’inscrivent dans le cadre de la nouvelle maille ParviS (plan Good Move), qui vient d’être dévoilée pour sa partie saint-gilloise.