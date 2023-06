Changement des règles de stationnement dans le cœur de Berchem-Sainte-Agathe : les riverains pourront se garer place Schweitzer sans limitation

À lire aussi

La situation suscitait, selon les autorités, de l’incompréhension des habitants, ne pouvant laisser leur véhicule à proximité de leur domicile plus d’une heure. “Rien ne le justifiait”, explique le bourgmestre Christian Lamouline (Les Engagés). La décision a dès lors été prise et entrera en vigueur dès le 1er juillet : le stationnement zone parvis de l’Église et la zone rue des Soldats sera étendu à deux heures avec un disque bleu de 9h à 21h du lundi au samedi inclus, et les riverains pourront dès lors se parquer sans limite.

"Cela permet d’améliorer la rotation. On aimerait aussi instaurer ce type de place dans d’autres noyaux commerciaux, à plus petite échelle, avec une ou deux places. Notamment sur la chaussée de Gand et avenue Josse Goffin", explique de son côté l’échevin Thibault Wauthier (Ecolo).

En contrepartie, une dizaine de places “shop-and-go”, avec une limite de 30 minutes, sont créées dans la zone. “Pour les commerçants, c’est plus approprié.”

La limitation du stationnement à une heure, riverains compris, ne subsiste plus que sur un petit tronçon de la chaussée de Gand. “On fera le point plus tard sur la situation.”