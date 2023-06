Trouver un job en un jour ? La Stib organise un jobday dédié aux métiers techniques : mécaniciens, électromécaniciens, spécialistes IT, etc.

La Société des transports intercommunaux bruxellois (Stib) organise un jobday les 22 et 23 juin prochains. Profils recherchés : des ouvriers aux profils techniques spécialisés en électromécanique, électricité (bâtiment, automatisation, etc.), pneumatique, hydraulique, mécanique, etc. Au total, la Stib a ouvert 600 postes dont ces profils techniques. “Ils sont difficiles à trouver car ils sont fort sollicités par les entreprises et ne sont pas nombreux sur le marché du travail”, précise l’entreprise publique. Qui cherche également des ingénieurs (électricité, construction, électromécanique, génie civil, etc.), des projects managers, des profils IT, des dispatchers, etc.