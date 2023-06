La Stib met en place six lignes de bus navettes pour le festival Couleur Café

Pour que tout le monde arrive à destination, l’Eventpass repris dans le ticket d’entrée permet d’obtenir un aller-retour gratuit sur l’ensemble du réseau Stib. Il faut simplement se rendre à un automate de vente GO avec son ticket d’entrée.

Le site est déjà accessible via les lignes 6, 7, 3 9, 83, 19, 51, 93 et le noctis 18. En plus des lignes régulières, la STIB met en place six lignes de bus navettes qui partent toutes les 15 minutes depuis l’Atomium et desservent l’ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale. Les navettes sont accessibles aux festivaliers sur présentation du bracelet Couleur Café. Elles circuleront entre minuit et 3h du matin, du vendredi au dimanche inclus.

Toutes les infos mobilité se retrouvent sur le site web de l’évènement.