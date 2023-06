Le Ring fermé dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 juin à hauteur de Hal : le pont de la Vlasmarktdreef sera démoli pour créer un écoduc

Concrètement, le R0 sera fermé entre l'échangeur de Hal et celui d'Ittre dans les deux sens, de 21h00 le samedi jusqu'à 9h00 le lendemain.

Il est recommandé aux automobilistes d'éviter autant que possible le ring ouest et la zone autour de l'A8/E429 reliant Tournai à Hal et de privilégier, s'ils le peuvent, le ring est, vers Waterloo et Tervuren. L'autoroute vers Tournai sera toutefois accessible pour le trafic en provenance de Bruxelles.

L'échangeur de Braine-le-Château sera lui aussi presque entièrement fermé, à l'exception de la bretelle d'accès au ring (extérieur) en direction d'Ittre.

Durant la fermeture nocturne, le trafic local s'effectuera dans les deux sens via la N28.

Le pont de la Vlasmarktdreef sera démoli pour faire place à l'écoduc du bois de Hal, que le R0 coupe actuellement en deux parties. Cette nouvelle infrastructure, financée par la Flandre, doit permettre d'augmenter l'habitat des animaux dans cette réserve naturelle et de faciliter leur traversée.

Le pont sera une combinaison d'une large zone verte non pavée (d'une largeur de 65 mètres) pour les animaux et d'une piste cyclable et pédestre à côté (large de 5 mètres), qui permettra, de la sorte, aux cyclistes et aux promeneurs de traverser le ring en toute sécurité.