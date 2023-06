”Dans quelques mois”, il sera possible d’acheter un ticket Stib directement via l’application, sans passer par les bornes

En d’autres mots, les tickets Brupass et Brupass XL (un ou 10 voyages) pourront dès lors être acquis sans passer par les bornes, sous format digital, et ce sans différence de prix. “Ce ticket se mettra dans un portefeuille dans l’app Stib, dans la partie ‘ticket sur app’. Le voyageur n’aura plus qu’à l’activer quand il souhaitera l’utiliser, en ayant sélectionné sur quel réseau il va commencer son trajet.” Après validation, le ticket sera alors actif pendant 60 minutes, “comme un titre de transport classique”.

Un code QR pour ouvrir les portiques

”Le ticket digital ne devra pas être scanné quand on monte dans un bus ou un tram. Pour entrer et sortir des stations, l’app génèrera un code QR, qui permet d’ouvrir les portillons en station.” Ces équipements de lecture de codes QR sont d’ailleurs en cours d’installation sur les portiques des différentes stations.

©STIB

©STIB

Pour tester le dispositif, la Stib recherche un demi-millier de “testeurs”. “Toutes les personnes qui voyagent à Bruxelles en utilisant des tickets 1 et/ou 10 voyages Brupass et Brupass XL sont invitées à participer au test. L’objectif est que les testeurs utilisent le plus possible le ticket digital, et fassent remonter à la Stib les problèmes rencontrés et suggestions s’ils en ont. Les testeurs recevront également de courts questionnaires durant la phase de test.”