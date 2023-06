Perturbations sur la ligne de tram 7 à Schaerbeek dès ce lundi et jusqu’à la fin des vacances : voici les détails

À lire aussi

Les trams 7 ne circuleront dès lors pas entre les arrêts Van Praet et Demolder de ce lundi 19 juin au dimanche 27 août. Durant cette période, les arrêts Docks Bruxsel et Princesse Elisabeth ne seront donc pas desservis. En contrepartie, le bus 47 est prolongé “depuis Docks Bruxsel jusqu’à Verboekhoven via l’arrêt Demolder”.

Plan de déviation. ©Stib

Attention, des perturbations supplémentaires auront lieu ce dimanche soir et lundi 18 juin. “Le dimanche 18 juin après 21h, afin de mettre en place le terminus provisoire à Demolder, les trams 7 sont interrompus entre Van Praet et Léopold III. Des T-bus circulent entre Van Praet et Meiser.”