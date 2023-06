Plus précisément, les concerts auront lieu ce mercredi dans le tram 3 de 15h06 à Esplanade en direction de Churchill, dans le tram 4 de 15h07 à Héros vers Gare du Nord, dans le tram 25 de 15h05 à Montgomery vers Rogier, dans le tram 55 de 15h04 à la station Bordet direction Rogier et dans le métro 2/6 entre 15h et 15h30 direction Elisabeth.

La cerise sur le gâteau sera le concert gratuit à 16h, dans la station de métro Rogier, devant le Kiosk.