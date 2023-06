Métamorphose de la chaussée de Ninove : près de 100 places de stationnement seront supprimées entre le boulevard Mettewie et la frontière flamande

À lire aussi

Des arbres, des pistes cyclables et du stationnement supprimé

Il est prévu de réaménager “de façade à façade” la voirie. Les trottoirs seront élargis, et deux pistes cyclables séparées du trafic seront construites de part et d’autre de l’artère. La voirie restera à 2x2 bandes, avec par endroits l’ajout d’une bande pour les virages.

Grande nouveauté : de nombreux arbres seront plantés, sur la berme centrale et également sur le côté des voiries. En contrepartie, le stationnement se verra fortement réduit sur le tronçon. Les allées latérales, qui permettent actuellement deux rangées de parking, se voient en effet supprimées. Au total, 95 places pour voitures seront supprimées : 40 dans le cadre de la suppression de la contre-allée, 33 pour la plantation d’arbres et 22 “pour améliorer la sécurité des modes actifs et répondre aux prescriptions du RRU”. 44 arceaux pour vélos seront construits.

Côté transports publics, seule une bande spécifique pour les bus est prévue à l’approche du carrefour Mettewie. L’option d’une bande dédiée sur tout le tronçon, qui impliquerait une réduction à une bande pour le trafic, a été étudiée, mais finalement rejetée, notamment en raison de l’absence de telle bande sur le tronçon flamand. “Sans la continuité d’une bande bus sur Dilbeek, la création d’une bande bus sur tout le tronçon n’apporte pas de plus-value sur la macro-mobilité de ces derniers”, indique la demande. Mais la porte n’est pas fermée, et le projet permet, moyennant une modification du marquage, de réserver une bande pour les bus à l’avenir.

À lire aussi

Un chantier dès janvier 2025

Les travaux devraient débuter dans un an et demi. “Sous condition de l’obtention du permis d’urbanisme au plus tard janvier 2024, Bruxelles Mobilité serait en mesure d’entamer les travaux en janvier 2025. La fin des travaux est estimée au printemps 2027.”

À lire aussi

Et quid des autres tronçons ? Autant dire que les chantiers vont se succéder ces prochaines années. Après cette partie entre la frontière flamande et la Moyenne Ceinture, c’est alors le tronçon canal-Gare de l’Ouest (comprenant la place de la Duchesse de Brabant) qui sera refait. “Les études ont commencé début 2023 et un processus de participation citoyenne a commencé en juin 2023. Les travaux seront intégrés au renouvellement nécessaire des voies de tram en 2026-2027”, nous indique Bruxelles Mobilité.

À lire aussi

Viendra finalement, par la suite, le dernier tronçon bruxellois, entre la Moyenne Ceinture et la Gare de l’Ouest, pour lequel aucune date n’est encore fixée. “Les premières études vont être entamées.”

De son côté, la Flandre prévoit pour rappel de totalement métamorphoser le carrefour de la chaussée de Ninove avec le Ring dès 2024. La Werkvennootschap prévoit de détruire le pont actuel, d’en reconstruire un autre et de remplacer les bretelles classiques d’accès au Ring par un dispositif régi par des feux de signalisation. Un pont cyclable parallèle au Ring est prévu au-dessus de la chaussée de Ninove.