Suppression de près de 100 places de stationnement chaussée de Ninove : “je suis furax”, tonne l’échevin Achaoui (PS)

”Nous n’avons pas été avertis”, dénonce le mandataire socialiste. “Je ne suis pas d’accord avec cette suppression massive. La chaussée de Ninove doit être réaménagée, oui bien sûr. Mais annoncer supprimer près de 100 places sur ce tronçon, on ne peut pas accepter. Ce n’est pas tenir compte des habitants et des commerçants.”

Une réunion d’urgence est prévue ce jeudi avec le cabinet de la ministre Elke Van den Brandt (Groen), en présence de l’échevin molenbeekois des Travaux publics Jef Van Damme.

Moins de places, plus d’arbres : “libératoires pour le quartier”

Au cabinet Van den Brandt, on relativise les émois au vu d’une étude de parking.brussels. Il y est démontré que l’axe est occupé par beaucoup de voitures ventouses, qu’il n’y a pas de saturation et que les rues adjacentes disposent encore de capacité. “Cette suppression de stationnement et la plantation d’arbres seront libératoires pour le quartier.”

Ce tronçon de la voirie se trouve également sur le territoire d’Anderlecht où le ton est, pour le moment, bien moins vindicatif qu’à Molenbeek. “Le collège chez nous n’a pas encore exprimé son avis. Pour nous c’est le plus important d’avancer sur le planning de la rénovation, la chaussée est dans un état déplorable”, commente l’échevine Susanne Müller-Hübsch (Groen).

En cas d’octroi du permis, les travaux devraient débuter en janvier 2025, et durer jusqu’au printemps 2027. Les autres tronçons de la chaussée de Ninove sont appelés à être réaménagés dans la foulée. Le tronçon canal-Gare de l’Ouest devrait être refait à l’horizon 2026-2027, et par la suite, la partie entre la Moyenne Ceinture et la Gare de l’Ouest. De son côté, la Flandre travaillera sur le tronçon au niveau du Ring déjà dès 2024 : le pont actuel sera détruit au profit d’un nouveau et le carrefour sera régi par des feux.