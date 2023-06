La Ville de Bruxelles informe que "des perturbations de circultion" sont attendues autour du Parc de Bruxelles, de la place des Palais et de la place du Congrès. "La police demande d’éviter ces secteurs en voitures entre 11h et 13h". D’ailleurs, "dès le matin le stationnement sera interdit dans tout le secteur (des remorquages seront effectués)".

Plus de visite officielle depuis 17 ans

Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima visiteront les trois régions du pays, à l'occasion d'un programme largement axé sur la transition énergétique. Une grande partie du gouvernement néerlandais, à savoir huit ministres, se rendra également dans notre pays aux côtés du couple royal.

Des cérémonies protocolaires ouvriront cette visite, avec une réception officielle sur la place des Palais en matinée, un dépôt de gerbe sur la tombe du Soldat inconnu, une visite de l'hôtel de ville de Bruxelles et un banquet au château de Laeken. Un passage par le Parlement fédéral et une rencontre entre le souverain néerlandais et le Premier ministre belge Alexander De Croo est également prévue sur le plan politique.

Les thèmes de la transition énergétique et du changement climatique seront mis en avant lors de la deuxième journée, mercredi. Cela passera par une visite au Climate Tech Forum de Bruxelles, auquel participent plus de 500 entreprises et institutions belges et néerlandaises.

Mercredi, le couple royal se rendra en Wallonie, et plus particulièrement à l'Aerospacelab de Mont-Saint-Guibert, à la chapelle musicale Reine Elisabeth à Waterloo et au Biopark à Charleroi. Jeudi, les visites se poursuivront en Flandre avec le centre de recherche Imec à Louvain, le Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers (KMSKA) et la Maison du port d'Anvers.

Enfin, la visite d'État se terminera à bord de la frégate belge Louise Marie et de la frégate néerlandaise Zr.Ms. De Ruyters, pour mettre en avant la coopération entre les marines belge et néerlandaise.

Cela fait 17 ans qu'un souverain néerlandais n'était plus venu dans notre pays pour une visite d'État officielle. En 2016, le roi Philippe et la reine Mathilde s'étaient rendus aux Pays-Bas pour une visite officielle.