Le chantier de métamorphose du pont Carsoel débute cet été, jusqu’à 2025 :le trafic ferroviaire passant par Uccle fortement perturbé pendant deux ans

Il faut dire que le petit pont centenaire a bien souffert des affres du temps. “Le passage des trams, des voitures et des poids lourds a fragilisé la structure”, nous explique Infrabel. Loin d’une reconstruction à l’identique, Infrabel et la SNCB ont décidé de “métamorphoser” le pont en multipliant par quatre la superficie, et créant dès lors “une place publique”. “Vous n’allez pas reconnaître le lieu”, glisse la porte-parole d’Infrabel.

©D.R.

©D.R.

©D.R.

Le tram circulera toujours au centre du pont. Mais il y aura désormais davantage d’espace, avec des bancs et des arrêts de transports plus spacieux. Une centaine de places pour vélos est prévue, et des arbres seront également plantés. Deux ascenseurs permettront alors de rejoindre les quais, qui seront également rénovés. “Ça va changer”, glisse Françoise, riveraine. “C’est vrai qu’il y a souvent des problèmes en heure de pointe, avec des files. J’espère juste que tout restera accessible pendant les travaux.”

La démolition à proprement parler aura lieu en octobre 2024, et la fin du chantier est prévue pour l’été 2025.

Des implications sur le trafic

Ce vaste chantier à près de 11 millions d’euros aura – on s’en doute – de fortes implications sur le trafic ferroviaire passant sous le pont Carsoel. Pendant une longue période, seule une voie sera opérationnelle, occasionnant de facto une réduction de la desserte.

Actuellement, cinq trains circulent par heure et par sens entre Bruxelles-Luxembourg et Saint-Job. “Il n’y aura plus que 2 trains par heure et par sens, de et vers le quartier européen, durant plusieurs mois”, indiquent les opérateurs de transports. “Moins de trains circuleront donc sur les axes Bruxelles-Luxembourg – Nivelles et Bruxelles-Luxembourg – Hal/Enghien du 04 septembre 2023 au 28 avril 2024 et du 14 octobre 2024 au 15 juin 2025.”

En semaine, aucun changement sur la ligne S4 (Alost-Vilvorde). Le S5 (Hal-Malines) circulera une fois par heure, contre deux fois actuellement (avec un arrêt à Arcades, mais plus à Haren). Le S7 (Hal-Merode-Vilvorde) “ne circulera pas entre Hal et Arcades”. “Il démarrera de Bruxelles-Luxembourg pour rejoindre Malines au lieu de Vilvorde avec des horaires adaptés.” Le S9 (Landen-Nivelles) ne roulera quant à lui qu’entre Landen et Bruxelles-Luxembourg. Enfin, le S19 (Charleroi-Nivelles-Zaventem) verra ses horaires adaptés. “La plupart des week-ends, les trains circuleront normalement, mais avec des horaires adaptés.” Les voyageurs seront donc invités à trouver des alternatives via le réseau de la Stib.

La circulation des trams sera également impactée en 2024. “À partir d’avril 2024, la ligne de tram 92 sera limitée à Lancaster et remplacée par des bus navettes entre Lancaster et Fort Jaco. Les lignes de bus 37 et 60 suivront une déviation locale.”