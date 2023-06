Après contestation et vandalisme, Vilvorde modifiera en août son plan de mobilité à la Good Move : “Il y a trop de chantiers au même moment”

À lire aussi

En résumé : De Bavaylei, devenue une rue cyclable à sens unique, sera remise à double sens. Idem pour une partie de la Hoveniersstraat, qui cristallisait bon nombre de crispations. La Perkestraat restera quant à elle dans sa nouvelle configuration.

”Il y a eu du vandalisme”

La décision de rétropédaler, Groen dit la prendre le cœur lourd. Comme à Bruxelles, les Verts de Vilvorde ont fait de la mobilité un cheval de bataille. “On veut créer des quartiers habitables et sécurisés. Il y a actuellement trop de files, les gens sont frustrés et cela crée de l’agressivité routière”, déplore l’échevine.

Mais à l’instar de certaines communes de la capitale, le plan de mobilité a crispé des habitants, qui sont montés au créneau. Pétitions, contestations, mais également panneaux enlevés comme à Cureghem et à Schaerbeek. “Il y a eu du vandalisme”, confirme l’échevine, qui n’exclut pas l’impact des mouvements anti-Good Move bruxellois dans le débat vilvordois. La majorité Vooruit-OpenVLD-CD&V-Groen prévoyait d’autres plans de mobilité sous cette législature. Des projets finalement reportés.