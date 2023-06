Encerclés par d’immenses chantiers de logements, les habitants du quartier des Trèfles à Anderlecht vivent un enfer : “De la m… dans mon jardin !”

©D.R..

”Ça commence parfois à 6h du matin,” raconte Daniel. C’est sa fille, Sandrine, qui nous a alertés de la situation. Avec sa femme Christiane, Daniel occupe une maison de la rue des Trèfles. Les chambres donnent sur la rue et, depuis quelques semaines, impossible de finir une nuit tranquille. “Les camions et bétonneuses restent dans la rue les uns derrière les autres. Ils laissent tourner les moteurs,” à quelques mètres des fenêtres.

Et quand les camions arrivent à rentrer sur le chantier, c’est le bruit de taules et des camions montant sur les casse-vitesse de la rue qui font trembler les maisons. Pourtant assez élevés, ces ralentisseurs ont l’effet d’une brindille sous une basket pour les camions des entrepreneurs. Et parfois, les chantiers poussent même les riverains à l’infraction. “Pas plus tard qu’hier, les deux rues pour sortir du quartier ont été bloquées par des camions. Impossible de sortir,” déplore Saïd, un voisin de Daniel. “Ce matin aussi”, complète Julia, “un voisin est resté bloqué 20 minutes. Obligé de prendre un sens interdit pour sortir mais, s’il se fait contrôler, c’est lui qui prendra l’amende.”

”J’ai voulu bronzer dans mon jardin, j’ai été sifflé par des ouvriers”

”Avec toutes les poussières dégagées, on ne sait plus ouvrir les fenêtres. Vous imaginez avec cette chaleur en ce moment, c’est invivable.” Mais au bruit, à la chaleur et à la poussière s’ajoute le stationnement. Pour ses deux chantiers (un troisième viendra pour former un ensemble de trois blocs de plus de 460 logements), le Fonds du logement a bloqué toutes les places de stationnement de la rue de Pré et une partie de la rue des Trèfles (avec des panneaux d’interdiction de stationnement pour réserver des places au chantier valables pour… 2021).

“On n’avait pas de problème pour se garer avant mais, depuis les travaux, ça devient très compliqué, explique Daniel, qui doit se déplacer avec l’assistance d’une canne. Il réclame depuis dès mois une place réserver PMR puisqu’il est équipé de la carte Personne handicapée. Dans l’attente d’une réponse de la commune “qui fait la morte”, Daniel doit parfois se parquer bien loin de son domicile.

”Avant, ma grand-mère habitait aussi la rue, reprends Sandrine, au 36. Elle a été expropriée” pour le projet Novacity du Citydev, un peu plus loin dans la rue, au croisement avec la chaussée de Mons. “Ils l’ont mise dans une cage à poule alors qu’elle avait toujours été dans sa maison. “Maintenant ce sont mes parents (Daniel et Christiane)… Toute leur vie est dans leur maison, et ils devront sûrement la quitter parce qu’ils ne supportent plus cette vie.”

”J’ai littéralement eu leur merde dans mon jardin !”

À la commune, on assure qu’un courrier sera envoyé aux entrepreneurs et que des contrôles seront effectués dans les prochains jours pour vérifier le respect des horaires. “C’est 7h pas avant,” martèle l’échevin en charge de l’Urbanisme Alain Kestemont (Défi). Côté stationnement, la commune attend le retour du planning de chantier de la part de la police. Ce document reprend toutes les règles et dérogations qui peuvent encadrer un chantier. “Une fois que nous l’aurons, nous pourrons vérifier si tout est en ordre. Mais vu la situation, il va y avoir des contrôles,” développe l’échevin de la Mobilité Susanne Muller Hubsch (Groen). Pour la demande de place PMR, le service affaires sociales assure attendre les documents de la part de la famille. “Le dossier sera rapidement traité dès qu’il sera complété.”

Certains dans le quartier sont aussi fort impactés par les travaux de BlueStone qui comptent créer 120 logements. Ces derniers seront vendus au Foyer anderlechtois pour être socialisés. Le jardin de Lydia, la compagne de Saïd donne sur le chantier. “J’ai voulu bronzer et me mettre un peu au jardin hier… J’ai été sifflée par des travailleurs. Sifflée jusque dans mon jardin.” Pour Mager, qui vit dans la maison de son père Arthur, c’est l’avenir même de la maison qui l’inquiète. Depuis le début des travaux, elle se décolle de la maison mitoyenne créant de large fissure de la cave au grenier. De l’intérieur, un simple passage de main le long de ses fissures suffit pour sentir l’air extérieur.

“Ce sont des cow-boys. L’évacuation d’eau de leur préfabriqué a lâché une fois, j’ai littéralement eu leur merde dans mon jardin. Vous pensez qu’ils sont venus nettoyer ? […] Il passe aussi souvent des charges à la grue au-dessus de mon jardin. Impossible de pouvoir parler Français avec un travailleur et, quand j’arrive enfin à alerter la responsable du chantier, l’incident se reproduit 5 minutes plus tard.”

Pour la stabilité de la maison, Mager se retrouve en conflit avec les experts de la partie adverse. “Ils ont fait un rapport et ont accepté de réaliser des travaux de sauvegarde. Mais ils ne veulent pas chercher d’entrepreneurs. Nous en avons trouvé un qui demande le rapport pour savoir quels travaux il peut faire. Quand on leur demande le rapport, ils nous demandent un devis. Alors qu’ils l’ont déjà fait… Ils nous font tourner en rond et la maison continue de se fissurer.” Et il n’est pas sorti de l’auberge, les travaux de BlueStone doivent s’achever en janvier 2025.