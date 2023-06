Fini le détour pour aller à Docks Bruxsel : le tunnel de la gare de Schaerbeek désormais accessible après plus de deux ans de travaux

Le prolongement du couloir sous voies facilite l'accès à la gare, au musée de la SNCB Train World et au centre commercial Docks Bruxsel. La liaison piétonne entre la gare et le centre commercial est en effet considérablement raccourcie : de plus d'un kilomètre via le pont Van Praet à environ 400 mètres via le couloir sous voies.

©SNCB

©SNCB

Le prolongement de ce couloir améliore aussi sensiblement la sécurité en dissuadant la traversée des voies en gare de Schaerbeek. Jusqu'à présent, des piétons traversaient parfois les voies pour éviter le détour par le pont Van Praet. "Un comportement avant tout extrêmement dangereux pour la vie des personnes mais qui risque aussi de perturber la circulation des trains", selon la SNCB.

Travaux depuis 2021

Le couloir sous voies est accessible via une rampe à l'avant et à l'arrière de la gare. Il s'agit d'un tunnel piétons, dans lequel, comme dans les autres gares, les cyclistes doivent descendre de leur vélo et le tenir à la main.

Les travaux de prolongement du couloir sous voies avaient débuté en mars 2021 et les travaux de rénovation en gare de Schaerbeek se poursuivront, notamment pour l'accessibilité intégrale de la gare. Dès 2025, la SNCB rehaussera et rénovera les quais, en collaboration avec le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel. Le couloir sous voies sera également doté d'un ascenseur vers chaque quai.

La gare de Schaerbeek est intégrée au réseau S suburbain autour de Bruxelles. Elle accueille chaque jour plus de 3.000 voyageurs et près de 200 trains.