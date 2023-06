Embarras sur le réseau ferroviaire : la circulation des trains entre Bruxelles et Louvain perturbée depuis 13h

La collision empêche les trains de circuler sur la ligne entre Louvain et Zaventem. Au départ de Louvain, cela signifie, entre autres, que plus aucun train ne peut se rendre directement à l'aéroport de Bruxelles. Au départ de Bruxelles, cela reste toutefois possible.

Selon Infrabel, il n'y a pas encore de prévision de rétablissement du trafic et les perturbations pourraient se poursuivre jusqu'à l'heure de pointe de ce vendredi soir. Les secours sont toujours présents sur place.