Tram prévu entre Bruxelles et Willebroek en région anversoise : face à la fronde des communes, la Flandre mettra finalement la main au portefeuille

Un vaste projet pour lequel une participation financière était demandée aux communes… qui ont instantanément crié au scandale. Une fronde municipale jetant une ombre au tableau de ce vaste projet interprovincial. “On n’est absolument pas d’accord. Nous n’avons pas de budget prévu pour”, nous indiquait alors la bourgmestre de Londerzeel, Conny Moons.

Depuis lors, de l’eau a coulé dans le canal de Willebroek : la Région mettra finalement la main au portefeuille et les communes ne devront plus financer les 16 millions annoncés, a indiqué la ministre flamande Lydia Peeters (Open-VLD). “On a été entendus. Dans ces temps, il n’était pas opportun de faire peser ces coûts sur les communes. C’était du bon sens”, nous indique l’échevin des Finances de Willebroek, Luc Spiessens (NVA), reprenant l’exemple du tram de la côte belge, qui ne mobilise pas les deniers des communes du littoral.

448 millions, inauguration en 2028

Au total, le projet s’élève à 448 millions d’euros. À noter : le gouvernement Jambon ouvre la porte à un partenariat public-privé pour la réalisation du projet. Le délai reste incertain, mais les travaux ne démarreront pas avant 2025, et la Werkvennootschap espère terminer les travaux pour 2028.

Le projet devrait permettre de relier Willebroek à Bruxelles Nord sans correspondance en 40 minutes. “Soit 35 minutes de moins qu’avec les transports en commun actuels”, selon la Werkvennootschap. Notons que le tracé bruxellois du sneltram n’a pas encore été défini. Deux options sont sur la table : un premier tracé via le Heysel, Bockstael et Tour&Taxis, un second via le cimetière de Jette et Belgica.

