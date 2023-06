Wemmel met en place son plan de mobilité à la Good Move dès ce lundi : voici les changements de circulation prévus (INFOGRAPHIE)

”Actuellement, dès qu’il y a un accident sur le Ring, les gens viennent dans les petites rues de la commune, guidés par les applications. C’est insupportable pour les habitants. Le but du plan n’est pas d’embêter les automobilistes. Le but est que les voitures de passage restent sur les grands axes, à savoir la chaussée de Bruxelles, Rassel et le Ring. Le but de ce plan est donc de pacifier les quartiers”, nous explique l’échevin de la Mobilité, Vincent Jonckheere.

Plan de mobilité de Wemmel ©IPM Graphics

Quelques exemples : il ne sera plus possible de tourner depuis l’avenue du Parc sur la rue Robbrechts ou de rejoindre Zellik via la rue Bruyndonckx. Un filtre sera également installé rue Jan Vander Veken.

En définitive, des objectifs et des moyens qui ressemblent fortement à ceux des plans Good Move mis en place en Région bruxelloise. Une appellation que le collège échevinal wemmelois se garde pourtant d’employer…

Une évaluation promise après six mois

Le collège affirme qu’une évaluation des nouvelles mesures aura lieu dans six mois. “On passe donc par une période d’essai. Si nos interventions créent de nouveaux problèmes, on annulera”, assure le bourgmestre Walter Vansteenkiste. Des appareils de comptage ont déjà été placés à des “endroits stratégiques” de la commune pour objectiver le suivi.

Dans le plan figure aussi la fermeture du complexe d’entrées-sorties du Ring donnant sur l’avenue de Limburg Stirum. Une mesure prévue pour rappel par la Région flamande dans le cadre du réaménagement du Ring Nord, qui n’aura pas lieu avant plusieurs années mais que Wemmel veut d’ores et déjà anticiper. “Ce plan de mobilité a pour vocation de durer dix à vingt ans. On a donc voulu tout prévoir”, note le mayeur.

Autre mesure de mobilité prévue dans la petite commune de 17.000 habitants : d’ici l’automne, l’ensemble de la commune passera à 30 km à l’exception des grands axes.