"Ecolo instrumentalise le débat et agite les peurs" : les Engagés dénoncent les chiffres "parcellaires" brandis par les Verts à propos du métro 3

Selon le fervent partisan du métro, Christophe De Beukelaer, “Ecolo instrumentalise le débat et agite les peurs” en cachant une série d’autres éléments. “Il y a de la malhonnêteté intellectuelle. Ils font de ce dossier un symbole, comme le nucléaire. Ce report modal de 0,6 % monte, selon l’étude, à 16,35 % en cas de péage urbain. Ce que les écologistes veulent justement avec SmartMove. Quand on utilise les données, il faut prendre tout en considération.” De plus, ce chiffre de 0,6 % “ne concerne que l’heure de pointe du matin, et est donc très limité.”

Tout en reconnaissant que l’étude devient obsolète ("certaines données ont dix ans"), le député cite notamment l’augmentation prévue de 12 % des trajets en transports en commun. “L’intérêt du métro ne se limite pas au report modal. D’après l’étude, cette ligne serait d’ailleurs la plus fréquentée.” Sur base des chiffres du rapport, le métro Nord-Sud aurait un potentiel de 23800 voyageurs, contre 17850 pour la ligne 1-5. “Le métro Albert-Bordet présenterait, a priori, un nombre de voyageurs supérieur aux autres lignes de métros”, peut-on lire dans le document de 2017.

Autre argument souvent évoqué par les détracteurs du projet : le fait que la ligne ne relie aucun grand centre d'activités. Ce que De Beukelaer fustige. “La ligne relie, au contraire, les deux plus grandes gares du pays (la gare du Nord et la gare du Midi). De plus, le métro va justement attirer le développement. Si on veut construire une salle de concert, par exemple, on le fait là où il y a une ligne.”

Dans ce vaste débat du métro 3, abordé presque toutes les semaines au Parlement régional en raison des devis explosifs pour l’extension nord et des problèmes techniques pour la partie sud, Les Engagés dénoncent une posture “dogmatique” des Verts , et pointent “un double discours”, avec, d’une part, la participation d'Ecolo à un gouvernement soutenant le métro et, d’autre part, de vertes critiques de députés comme Isabelle Pauthier. “Certains veulent faire de Bruxelles, un village de campagne. Nous, nous voulons une capitale internationale.” Comme quoi, les plus grands défenseurs du projet de métro se trouvent visiblement bien... dans l’opposition.