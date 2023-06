À Schaerbeek, des anti-Good Move chahutent une réunion de concertation et provoquent sa suspension: "On ne peut pas continuer de cette façon"

À lire aussi

La rédaction a pu se procurer un enregistrement audio pris lors de cette réunion. Cris, paroles coupées, attaques ad hominem… Plusieurs intervenants opposés aux plans de circulation Good Move ont dénoncé la présence de membres d’associations “subsidiées”, les comparant au lobby du tabac. “On est ici après avoir fait la guerre dans le quartier car on nous a imposé un plan”, a clamé un participant.

”Il y a de l’intimidation”

Du côté des partisans du plan, on se dit choqué par tant de virulence et une absence de dialogue. “On ne peut pas continuer de cette façon. Il y a de l’intimidation, de la méfiance”, déplore un Schaerbeekois favorable aux plans, sous couvert d’anonymat par peur de représailles. “C’était presque impossible de parler”, ajoute une autre habitante. “Certaines personnes nous prennent pour des bobos, des personnes qui viennent à Schaerbeek pour gentrifier. Il y a un amalgame de beaucoup de choses.”

À lire aussi

Le cabinet de la bourgmestre Cécile Jodogne (Défi) confirme la suspension anticipée de la séance et dit regretter la tournure des événements. “C’est triste. C’est le symbole d’une polarisation assez forte. On organise justement des réunions pour que tout le monde puisse s’exprimer, qu’ils soient pour, contre ou indifférent. Il est dommage que cette réunion n’ait pas pu se tenir.”

Pour les autorités de la Cité des Ânes, pas question en revanche de jeter le discrédit sur l’ensemble du processus devant aboutir à la rédaction d’un nouveau plan de mobilité pour le quartier. “Les trois réunions précédentes se sont bien passées. C’était ici la dernière réunion publique. En septembre, on mettra en place un panel citoyen avec des gens du quartier tirés au sort.”