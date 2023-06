Plateau du Heysel : le permis nécessaire à une liaison entre le Ring et le futur centre commercial Néo délivré par la Flandre

L'information n'a pas manqué de réjouir le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close (PS) qui évoque "un obstacle de moins sur la voie de Néo".

Cette voie de circulation est jugée indispensable pour réduire le risque d'envahissement des quartiers voisins par le trafic lié aux occupants de ce futur quartier de ville consacré à un centre commercial, plusieurs centaines de logements, ainsi qu'à une offre multiple de loisirs.

Il y a déjà eu des recours précédemment contre l'autorisation flamande et il peut encore y en avoir, a rappelé en substance l'Echo, soulignant toutefois que pour être entendues, les plaintes éventuelles devront contenir de nouveaux arguments, le présent feu vert ayant intégré les remarques du Conseil d'État.

Par ailleurs, les obstacles urbanistiques de ce dossier d'envergure ne sont pas (encore) tous surmontés. La Région bruxelloise a ainsi ouvert une nouvelle enquête publique, du 5 juin au 3 août prochain au sujet du projet de modification partielle du Plan Régional d'Affectation du Sol. Ce projet, accompagné d'un Rapport d'incidences, balise le développement du site.

Cette modification du PRAS fait suite à des annulations de versions précédentes par le Conseil d'État. Quoi qu'il en soit, Philippe Close considère que le permis pour la voie de liaison constitue "une grande avancée pour le développement du plateau du Heysel et Neo". "Cette solution de mobilité est positive pour la Région flamande et la Ville de Bruxelles. Preuve que c'est par le dialogue que nous construisons notre développement économique", a-t-il ajouté via Twitter.