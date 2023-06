Retards pour les contrôles techniques en Région bruxelloise : cinq semaines de délai dans certains centres

”Dans les centres ACT, le délai pour les contrôles périodiques est repassé à cinq semaines parce qu’ils ont favorisé le rendez-vous de vente pour les professionnels.” Du côté des centres SA (Anderlecht et Forest), les délais pour le contrôle périodique constatés en avril étaient plus courts.

À lire aussi

À lire aussi

Comme à l’accoutumée, les convocations sont toujours envoyées trois à quatre semaines avant la date de passage. “Vu les délais actuels de prise de rendez-vous, il est envisagé de les envoyer plus tôt”, a indiqué la mandataire Groen. Quant à l’envoi via voie numérique, l’idée reste dans les cartons, et aucune date de concrétisation n’a encore été donnée.

Depuis la crise sanitaire, le rendez-vous dans les centres de contrôle technique est pour rappel obligatoire, à part en cas de revisite “lorsqu’il n’est pas nécessaire de faire un contrôle entier”. Mais le système a également ses effets pervers, note la ministre, comme “la réservation massive de rendez-vous pour s’assurer une grande disponibilité mais sans intention d’honorer tous les rendez-vous”. Un audit a été lancé pour l’amélioration des visites.