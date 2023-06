Une BWM cause un accident avenue de Limburg Stirum à Wemmel, des habitants dénoncent l’absence de luminosité : le bourgmestre réagit

Outre la dangerosité de l’aménagement de la voirie, le manque de luminosité dans l’artère est pointé du doigt par la victime, qui interpelle les autorités. “Rallumez l’éclairage public. Vous éviterez les accidents de circulation et des blessés ou morts potentiels, les cambriolages, les vandalismes sur nos véhicules, les dépôts clandestins et la peur de sortir de chez soi.” Comme lui, d’autres internautes renchérissent : “c’est irresponsable de laisser les avenues sans lumières”, “au moins un lampadaire sur deux”, “ou au moins ceux à proximité des croisements et des passages pour piétons”, “tout à fait d’accord, personnellement, je n’ose plus sortir mes chiens après 23h”…

Contacté, le bourgmestre Walter Vansteenkiste reconnaît la récurrence de comportements dangereux sur l’artère. Pour le mayeur, la situation va toutefois s’améliorer avec le réaménagement planifié de l’avenue, qui pour rappel ne sera plus connectée au Ring dans le futur. Il est notamment prévu de réaliser un nouveau marquage et des dispositifs de sécurisation. “La vitesse va baisser”, assure le bourgmestre.

Quant à la lumière ? Des discussions ont été lancées avec Sibelga pour éventuellement éteindre les feux à 1h à la place de 23h. Mais rien n’est encore acté.